La navigazione “privata” è resa più semplice negli ultimi anni grazie alla modalità “Incognito” disponibile in quasi tutti i browser web. Tuttavia, per attivare questa funzione bisogna scavare tra le opzioni del browser, in particolare quelli per smartphone e tablet.

Forse anche per questo motivo, Mozilla ha rilasciato in questi giorni la versione 2.0 di Firefox Focus.

